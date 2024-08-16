Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları;

Mücadelemiz meyvesini verdi. Çanakkale Eceabat'taki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma işlemi sürüyor.

Önümüzdeki 3 gün için alarm durumundayız. Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 günde yüksek risk olduğunu söyledi. Tüm kamu kurumlarımız alarm durumunda

Manisa Gördes'teki yangın kırsalda başlayıp ormanlık alana geçmişti. 14 Ağustos'ta başlayan yangın kontrol altına alınmıştı ama 8 km ileride yeni bir yangın daha başladı orada. 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. An itibarıyla yüzde yüz kontrol altına alındı diyemiyoruz, çok küçük bir yer kaldı