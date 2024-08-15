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Bakan Yumaklı: DSÖ'nün listeye Türkiye'yi alması bir çözümü gerektirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Sokaklarda sahipsiz hayvan ve köpek olmasın. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuduz riski olan ülkeler arasına Türkiye'yi alması, bütün bunlar bir çözümü gerektirdi.' diye konuştu.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: DSÖ'nün listeye Türkiye'yi alması bir çözümü gerektirdi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber'e konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sokaklarda sahipsiz hayvan ve köpek olmasın."

"Dünya Sağlık Örgütü'nün kuduz riski olan ülkeler arasına Türkiye'yi alması, bütün bunlar bir çözümü gerektirdi."

"Bu bir katliam yasası demek aslını inkar etmek."

"Altındağ Belediye Başkanımız ile konuştum. 'İşi o hale getirdiler ki. Bana bir yerden ihbar geldi. Hayvanlar kazaya uğramış, gidip almaya çekiniyorum' dedi."

"Kamu görevinizi yerine getirmek zorundasınız. 'Bunu keyfe keder uygulamıyorum' deme şansınız ve hakkınız yoktur."

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