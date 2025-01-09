Bakan Yumaklı duyurdu: 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaştık.

* 2024 yılında 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

* Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık.

* Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bin 473 ürünün 20'si iade edildi. Oran yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 654 sevkiyatın 81'i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34.