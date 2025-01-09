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  • Bakan Yumaklı duyurdu: 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaşıldı
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Bakan Yumaklı duyurdu: 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Bunlarla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi' dedi.

IHA9 Ocak 2025 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaşıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

* 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaştık.

* 2024 yılında 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

* Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık.

* Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bin 473 ürünün 20'si iade edildi. Oran yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 654 sevkiyatın 81'i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34.

  • Tarım Bakanı
  • Gıda Denetimi
  • Para Cezası

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