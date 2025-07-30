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Bakan Yumaklı duyurdu! Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, 'Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.' ifadesini kullandı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı duyurdu! Bursa'daki yangın kontrol altına alındı
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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