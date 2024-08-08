İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5103
  • EURO
    36,7343
  • ALTIN
    2595.82
  • BIST100
    10076.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı duyurdu! Muğla ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Güncel

Bakan Yumaklı duyurdu! Muğla ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek orman kahramanlarına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

IHA8 Ağustos 2024 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı duyurdu! Muğla ve Aydın'daki orman yangınları kontrol altına alındı
ABONE OL

Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, yangından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ORMAN KAHRAMANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınları havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiparane şekilde çalışan #OrmanKahramanları'mıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.