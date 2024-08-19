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Gördes ve Eşme'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Manisa'nın Gördes ve Uşak'ın Eşme ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Gördes ve Eşme'deki orman yangınları kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'nın Gördes ilçesi ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Her iki yangında da soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, İzmir'in Menderes ile Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının ise kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının ise büyük oranda kontrol altında olduğunu açıklayan Bakan Yumaklı, ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğünü kaydetti.

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