Bakan Yumaklı: Memleketimizin her köşesinde milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Yumaklı, Eskişehir'in gönüllerinde çok önemli ve özel bir yeri olduğunu söyledi.

Eskişehir'i tarımsal üretim itibarıyla en önemli yere getirmek için hep birlikte çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, "Türkiye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla el ele, omuz omuza vererek ülkemizi bir adım daha öteye götürmek için gayret sarf ediyor. AK Parti teşkilatları olarak vatandaşın içerisinden gelen bir parti olarak, hep birlikte bu gayretin, başarının, ulaşmaya çalıştığımız o hedeflerin peşinden koşuyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, 2002'de başlayan Türkiye'nin değişim sürecinin 2025 yılında herkesin de takibiyle dünyanın değişimine damga vuracak bir noktaya geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin çevresinde ateş çemberinin olduğuna değinen Yumaklı, "Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği Türkiye'yi sadece Türkiye sınırlarından ibaret olmadığını, Türkiye'nin mazlum ve mağdurların gözünün bir ucunun onlarda olduğu, bir imdat, medet, söz ve kelam beklediği bir ülke haline getirmiş oldu." diye konuştu.

Dünyanın 5'ten büyük olduğunun çok kuvvetlice haykırıldığı bu günlerde Gazze'de ve Filistin'in diğer şehirlerinde, Müslüman coğrafyanın neredeyse tamamında zulüm altında olan yerlerde, iftarını bir bardak su içirerek geçiren Müslümanlar olduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hepsinin bakışı Türkiye'ye, hepsinin gözünün bir ucu mutlaka Türkiye'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi getirdiği liderlik pozisyonunda dünyaya getireceği, vereceği etkiler. İnşallah hep beraber bütün mazlum coğrafyalara, mağdur coğrafyalara, Türkiye'nin bu geldiği noktanın da etkisiyle barışı, adaleti hep beraber getirmiş olacağız."

Yumaklı, dünyanın geldiği noktada herkesin üzerine düşen görevler olduğuna dikkati çekerek, "Bazen inişli çıkışlı olabilir ama bizim hiçbir zaman için bu ümidimizi kaybetmek, yeise düşmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Her zaman için daha çok çalışacağız. Yeise düşmeyeceğiz. Birbirimize omuz vereceğiz ve aynen bugünlerde olduğu gibi bundan sonra da memleketimizin her köşesinde milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da bir konuşma yaptığı programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları İl Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yumaklı, Eskişehir Valiliğini de ziyaret ederek Vali Hüseyin Aksoy'la bir araya geldi.