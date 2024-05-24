Bakan Yumaklı: Orman yangınlarında yapay zeka temelli yazılımlar kullanılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Yapay Zeka Politikaları Derneği'nce düzenlenen 'AI Tomorrrow Summit' etkinliğine katıldı. Bakan Yumaklı, tarım alanında teknolojik olarak hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydederek, "Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama gıdanızdan vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla kıt kaynakların, artan talebi karşılanabilmesi için artık dünyanın, 'Böyle gelmiş böyle gider' denilen geleneksel bir metodolojiyle bazı fonksiyonları sürdürmesi mümkün değil. Tarım da bunlardan birisi. Salgın hastalıklar, kıtlıklar, iklim değişiklikleri, kuraklıklar, su problemi, aklınıza ne geliyorsa bütün bunların hepsi istisnai durumlar olmaktan çıktı. Artık bizim normal hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Biz bunlara artık 'Yeni normaller' dedik. Yani eğer önümüzdeki dönem için bizler birtakım şeyleri planlayacaksak mutlaka bu yeni normalleri göz önünde bulundurmalıyız. Elbette bunun için Bakanlığımızın ana döngüsü de bu dönüşümü içeriyor. Bu dönüşümde teknolojinin ve verimliliğin çok önemli bir yeri var" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKAYI MUTLAKA KULLANMAMIZ GEREKİR'

Tarımsal üretimi ve faaliyetleri, 5 ana eksen üzerine oturttuklarını belirten Yumaklı, "Bunu tekrar etmek istiyorum bunlar; sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırım. Tarım tam da göbeğinde bu işin. Ancak kaynaklarımız sonsuz değil. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani birim alandan daha çok verim almamız gerekiyor. Bunu yaparken her şartı göz önünde tutmamız gerekiyor. Bizler de elbette Bakanlık olarak işte tam bu noktada faaliyetlerimizi özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek entegre etme arzusundayız. Kıt kaynakların, verimlilikle alakalı bağlantısını sadece ve sadece teknolojiyle kurabiliriz. Dolayısıyla doğru karar alma mekanizmasına doğru sonuçları ulaştırmak adına yapay zekayı mutlaka kullanmanız gerekir" diye konuştu.

Tarımsal araştırma geliştirme (Ar-Ge) projelerini desteklemek için 2007 yılında Ar-Ge Destek Programı'nın başlatıldığını ifade eden Yumaklı, "Bitkisel üretimi ele alırsak; tohum geliştirmek için gen kaynaklarınızı koruma altında tutmalısınız. Sizin tohumlarla alakalı verimliliği en üst düzeye sağlayacak çalışmalarınız devam etmeli. İşte bizim de bununla ilgili gerçekten dünyaya örnek olarak gösterilen bir Tohum Gen Bankamız var. Bu Tohum Gen Bankamızla ülkemizin bitkisel üretimle ilgili geleceğini tutuyoruz. Yine Anadolu'nun hem bitkisel hem de hayvansal genetik zenginliğini bu bankalarda saklıyoruz. Ülkemizdeki kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 40'ını bu merkezlerde geliştirmeye devam ediyoruz. Yine derin öğrenme algoritmaları ve görüntü işleme teknikleri, bitki sağlığını izlemek ve hastalıkları tespit etmek için kullanılıyor. Yine tarımsal üretimde kullanılmak üzere yeni nesil ekipmanlar konusunu çok yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda paketlemeden ilaçlama helikopterine, buzağı besleme robotundan gübre sıyırma robotuna kadar ticarileşen birçok prototip de yine bizim Bakanlığımızın kamu, üniversite, özel sektör iş birliğinde geliştirilmiş durumda" dedi.

'YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 11 DAKİKAYA İNDİ'

Bakan Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarım sektöründe geldiği noktayı çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Bütün sektörler için söylüyorum. Sadece tarımsal üretim için söylemiyorum; bunların da geleceğe dönük planlamasına ilişkin yine yapay zekayı kullanmak son derece önemli olacak. Peki biz somut olarak ne söyleyebiliriz? Nerede kullanıyoruz? Orman yangınlarında yapay zeka temelli yazılımlar ve uygulamalar kullanılmaya başlandı. Özellikle akıllı kuleler olmak üzere bu Yangın Karar Destek Sistemleri'ne veri temin eden, bir arada yürüten sistemler bizim orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele yapmamıza yardımcı oluyor. İnsansız hava aracı kullanıyoruz. Bu konuda dünyada 2 ülkeden birisiyiz. Yine akıllı yangın kuleleri var. 776'ya yakın kulemiz var. 184 tanesi akıllı kule. Yani herhangi bir şekilde bir yangın ya da yangın emaresi görüldüğünde o sensörler vasıtasıyla Karar Destek Sistemleri'ne hızlıca iletiyor. Bu sayede Türkiye'de yangınlara müdahale etme süresi, 40 dakikadan 11 dakikalara inmiş durumda" diye konuştu.

Yumaklı, daha sonra yapay zeka teknolojilerinin tanıtıldığı fuar alanını gezdi.