Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili Sakarya Taraklı'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmalarından satır başları:

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız.

"SON İKİ GÜNDE UÇAKLARIMIZ 350, HELİKOPTERLERİMİZ 2 BİN 300 SORTİ YAPTI"

Sadece birkaç gün içerisinde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürecek, tütme devam edecek endişe edecek bir durum yok. Gece boyu devam eden çabanın küçük bir örneği olarak dün gece ekiplerimiz 5,5-6 saatin içerisinde 158 kilometrelik bir orman yolunu açtılar bu çok çarpıcı bir rakam.

Meteoroloji'nin fırtınaya varan şiddetli rüzgar uyarıları var. Dolayısıyla önceki günlere iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor. Sadace iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz 2 bin 300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede hava ve kara araçlarını coğrafi şartlara göre belirler.

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptı. Bizler de onların en ağır cezayı almaları için konunun sıkı takipçisi olacağız.