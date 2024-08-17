Bakan Yumaklı son durumu anlattı: 5 noktada yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi.Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
* 5 noktada yangın devam ediyor.
* Kuzey ve güneydeki hatlarda müdahale devam ediyor.
* Rüzgar nedeniyle yangına müdahale zorlaşıyor.
* Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
* Çok ciddi bir mücadele veriliyor. Yeni bir yangın çıkmazsa bu yangınlara konsantre olarak iyi haberler vereceğiz.
* Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, yangına sebep olacak ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını rica ediyorum.