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Bakan Yumaklı, Tosya'da incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 53 ev, ağır ve samanlığın yandığı köyde incelemelerde bulundu.

IHA25 Kasım 2023 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı, Tosya'da incelemelerde bulundu
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Bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tosya ilçesinde 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti. Köyde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, vatandaşlarla görüştü. Evleri yanan ailelere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Yumaklı, istek ve taleplerini dinledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, devletin evleri yanan vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

39'U EV 53 BİNA HASAR GÖRMÜŞTÜ

25 Ekim'de meydana gelen yangında, 230 hanenin bulunduğu Yağcılar köyünde 53 bina hasar görmüştü. 39'u konut, 14'ü ahır ve samanlık olmak üzere toplam 53 bina yandı. Yapılan incelemelerde binaların 44'ünün tamamen yandığı, 7'sinin ağır hasarlı, 2'sinin de az hasarlı olduğu tespit edildi.

  • Tarım Bakanı
  • İncelemeler
  • Köy yangını

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