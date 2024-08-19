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Bakan Yumaklı: Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

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