Bakan Yumaklı: Vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parkları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe olmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. DKMP Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğundaki milli parklar ve tabiat parkları; havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamları ile vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunuyor. Şehir yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için bu tür alanlar, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde cazibe merkezi haline geliyor. DKMP yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunuyor. DKMP Genel Müdürlüğü, baharın da gelmesiyle 9 günlük bayram tatilinde korunan alanlara yönelik ziyaretçi sayısında artış yaşanacağını göz önüne alarak vatandaşların, milli parklar ve tabiat parklarından herhangi bir aksilik yaşamadan huzur içinde yararlanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu çerçevede, sahada bulunan bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapılarak kullanılır hale getirildi. Sahaların temizliğinin sağlanması hususunda önlemler artırıldı. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlamalar yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı gerekli güvenlik tedbirleri de alındı.

2023 YILI RAMAZAN BAYRAMI'NDA 1 MİLYON 333 BİN 718 KİŞİ KORUNAN ALANLARI TERCİH ETMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde de 1 milyon 333 bin 718 kişi ziyaret etmişti. Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret edilen alanlar arasında Muğla'da yer alan Marmaris Milli Parkı 322 bin 320 kişi ile birinci olmuştu. Bu bölgeyi 248 bin 127 kişi ile Kocaeli'de yer alan Ormanya Tabiat Parkı ve 123 bin 500 kişi ile Gaziantep'te bulunan Burç Tabiat Parkı izlemişti. 2023 yılı toplamında ise doğayı keşfetmeyi seven 63 milyon 679 bin 581 kişi korunan alanlarla buluştu.

"KORUNAN ALANLARIMIZ İÇİN VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye topraklarının zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu değerleri koruyup geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti. Ülkenin zengin biyoçeşitliliğini barındıran korunan alanların, vatandaşlar tarafından bilinip takip edilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin, DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarının ziyaret edilmesi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Bakan Yumaklı, bin bir çeşit bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan korunan alanların, sadece geçmişten devralınan bir miras değil aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılması gereken birer hazine olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz mübarek Ramazan Bayramı'nı idrak ederken bu uzun tatil dönemini değerlendirerek tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımız milli parklarımızı ve tabiat parklarımızı ziyaret edebilirler. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan korunan alanlarımızı ziyaretleri sırasında gereken hassasiyeti göstermelerini de bekliyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca yine orman yangınları konusunda tedbirli davranmalarını, milli parklar, tabiat parkları ve ormanlarımızın içerisinde yangına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum."