Bakan Yumaklı yangını havadan helikopterle inceledi

Çanakkale'de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 21 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Karadan da ekipler yangına müdahaleye devam ediyor.

Dün gece bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanın etkilendiği orman yangının, havanın aydınlanmasının ardından helikopter ile havadan inceledi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." dedi.