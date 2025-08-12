İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Güncel
Güncel

Yangınlarda son durumu ne? 4 ilden sevindiren haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelindeki yangınlara ilişkin, 'Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı.' ifadelerini kullandı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 09:17 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale, Ezine Edirne, Enez Hatay, Yayladağı Manisa, Şehzadeler tamamen kontrol altına alındı.

Bolu / Mudurnu Kahramanmaraş / Göksun Çanakkale / Ayvacık İzmir / Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.

