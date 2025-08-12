Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale, Ezine Edirne, Enez Hatay, Yayladağı Manisa, Şehzadeler tamamen kontrol altına alındı.

Bolu / Mudurnu Kahramanmaraş / Göksun Çanakkale / Ayvacık İzmir / Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.