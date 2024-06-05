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Bakan Yumaklı'dan ''Dünya Çevre Günü'' mesajı: Yeşil vatanın temizliğine temizlik katıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha sürdürülebilir bir dünya ve çevre için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, 'Bakanlık olarak, her yıl 500 milyondan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturmakla kalmıyor, 'Orman Benim' kampanyamızla yeşil vatanın temizliğine temizlik katıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı'dan ''Dünya Çevre Günü'' mesajı: Yeşil vatanın temizliğine temizlik katıyoruz
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Yumaklı, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Daha sürdürülebilir bir dünya ve çevre için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Yumaklı, "Bakanlık olarak, her yıl 500 milyondan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturmakla kalmıyor, 'Orman Benim' kampanyamızla yeşil vatanın temizliğine temizlik katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, "Biyolojik çeşitlilik geleneğimizdir, geleneğimiz geleceğimizdir." anlayışıyla eldeki değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösterdiklerine işaret ederek, "Ülkemizin eşsiz güzelliklerine hep birlikte sahip çıktığımız yarınlar diliyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Haftası'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

  • Türkiye Tarımı
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