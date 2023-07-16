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Bakan Yumaklı'dan açıklama... Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor.' dedi.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı'dan açıklama... Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." dedi.

HATAY VALİSİ MASATLI: VATANDAŞLARIMIZI TAHLİYE ETTİK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

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