Güncel

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: Alanya kontrol altında, Köyceğiz'de durum iyi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Alanya'daki yangının tamamen kontrol altına alındığını, Köyceğiz'deki yangında ise büyük ölçüde kontrol sağlandığını duyurdu.

20 Eylül 2025 Cumartesi 19:37
Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: Alanya kontrol altında, Köyceğiz'de durum iyi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

