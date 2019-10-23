Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '2019 yılının başından bugüne 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik' dedi.
- İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2019 yılının başından bugüne 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik" dedi.
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