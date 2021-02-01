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Güncel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Darülaceze' paylaşımı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. yılını kutladı.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 00:19 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:19
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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