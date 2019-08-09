20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenen törende 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.,
Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
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