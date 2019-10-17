Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

MMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #Akçakale'de eğitimin aksamaması için alınan tedbirleri açıkladı. Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka okullara nakledilecek.

Ara tatillerde telafi programlar yapılacaktır. Öğrenciler sanal sınıflardan ders alabililer.

Tüm bakanlıklar arasında etkin iletişim ağır oluşturuldu.

(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz.