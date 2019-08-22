İşçi zammında sıcak gelişme: Hükümet Hak-İş ile anlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur zam görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

- "[Memur zam görüşmeleri] Hak ve talepleri bütüncül anlayışla değerlendiriyoruz."

- "[Memur zam görüşmeleri] Her zaman çalışanımızı enflasyona karşı ezdirmeme konusunda kararlı ve dirayetli bir duruş sergiledik"

- "[Memur zam görüşmeleri] Amacımız alın terinin hakkın vermek ve bu konuda da karşılıklı uzlaşıyı sağlamak, bu devlet bu millet hepimizin."

- "[Memur zam görüşmeleri çerçeve protokolü] Kamu işçilerimize aileler için hayırlı sonuçlar getireceğine yürekten inanmaktayım."

- "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Protokol kapsamında brüt 3 bin 500 altında ücret alan kamu işçilerimize 150 TL iyileştirme yapıyoruz. 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılması konusunda uzlaştık."