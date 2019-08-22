İşçi zammında sıcak gelişme: Hükümet Hak-İş ile anlaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur zam görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur zam görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
- "[Memur zam görüşmeleri] Hak ve talepleri bütüncül anlayışla değerlendiriyoruz."
- "[Memur zam görüşmeleri] Her zaman çalışanımızı enflasyona karşı ezdirmeme konusunda kararlı ve dirayetli bir duruş sergiledik"
- "[Memur zam görüşmeleri] Amacımız alın terinin hakkın vermek ve bu konuda da karşılıklı uzlaşıyı sağlamak, bu devlet bu millet hepimizin."
- "[Memur zam görüşmeleri çerçeve protokolü] Kamu işçilerimize aileler için hayırlı sonuçlar getireceğine yürekten inanmaktayım."
- "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Protokol kapsamında brüt 3 bin 500 altında ücret alan kamu işçilerimize 150 TL iyileştirme yapıyoruz. 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılması konusunda uzlaştık."
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