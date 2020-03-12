AA 12 Mart 2020 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:43

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN'ı ziyaret etti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den brifing alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantının sonunda güvenlik ve savunma alanında çeşitli değerlendirmelerde bulunan Akar, ASELSAN'ın gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerle TSK'ya önemli katkılar sağladığını belirterek teşekkür etti.

Etkin, caydırıcı, saygın silahlı kuvvetler için yerli ve milli silah, araç, gereç ve mühimmatın önemine işaret eden Akar, "Savunma sanayisinde yapılacak akıllı çözümler sahada birçok problemi kökünden çözecektir." diye konuştu.

Mehmetçiğin halkının ve ülkesinin güvenliği için kendisine verilen görevleri başarıyla yaptığını dile getiren Akar, "Şu anda Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK'nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Akar, şunları söyledi:

"Orada Ruslarla, ABD'lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD'liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri birtakım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz 10 gün içinde 100'e yakın YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar.

145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK, atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturup oradaki insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde."

- "HERKES HER AN HAZIR"



İdlib'de milyonlarca masum insanın bir trajediyle karşı karşıya olduğunu, zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Akar, TSK olarak sadece askeri konularda değil, işin insani boyutu konusunda da önemle durduklarını vurguladı.

Rejimin okulları, hastaneleri, pazar yerlerini, fırınları vurduğunu, saldırılar sonucu mayıs ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ifade eden Akar, büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu bir milyon 400 bin civarında masum insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Akar, halkın ve hudutların güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra göçün önlenmesi, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, insanlık dramının durdurulması için uluslararası hukuk ve anlaşmalara uygun şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Moskova'da yapılan görüşmenin ardından ateşkesin imzalandığını anımsattı.

Mutabakat kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bunu iyi okumak, anlamak lazım. Bunun hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye'de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart'ta M4 kara yolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi.

Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar."

- "TÜRKİYE, ULUSLARARASI ARENADA ÖZNE OLDU"



Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'da da askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık görevlerini yürüttüğüne dikkati çeken Akar, BMGK'nin tanıdığı meşru hükümete başkaldıran, oradaki birliği, bütünlüğü bozan gruba karşı eğitim iş birliği konusunda meşru hükümete danışmanlık yaptıklarını söyledi.

TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki yoğun çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Akar, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası arenada özne olmuştur. Artık Türkiyesiz herhangi bir şekilde Orta Doğu, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Ege'de problem çözemezsiniz. Türkiyesiz herhangi bir çözüm yapılamaz, yapılan çözümlerin kalıcılığı, geçerliliği yoktur, bunu herkesin anlaması lazım." dedi.

Bu kapsamda sahada ve masada çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akar, "Hem asil milletimizin güvenliğini hem hudutlarımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan da kardeşlerimizin, müttefiklerimizin de can güvenliği başta olmak rahat ve huzur içinde yaşamalarına gayret gösteriyoruz. Hep konuşuluyor, bizim çevremizdeki bu istikrarsız ortam, oradaki terörist aktiviteleri bitmeden bizim evimizde kendimizi güvende, rahat görmemizin imkan ve ihtimali yok." diye konuştu.

- TSK'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



Bakan Akar, konuşmasının bir bölümünde son günlerin önemli konu başlıklarından biri olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan tedbirlere de değindi.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Akar, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda Türkiye'nin ve asil milletin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, "Karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler dilerim." dedi.

- TOKALAŞMA YOK



Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra tesisleri gezerek faaliyetleri yerinde inceledi.

Öte yandan, Akar ve TSK Komuta Kademesi, ASELSAN'a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi. Akar, araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşmayı tercih etti.