Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır
Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının aşılacağını söyledi
Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki son durumu ve Türk-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın yaptığı açıklamanın satır başları:
F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geliriz. Yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz. Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz. 12 gözlem noktasını değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.
Almanya'nın gündeme getirdiği güvenli bölge teklifinin yarın dinleneceğini belirten Akar, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmayacağını "Türkiye NATO'nun merkezidir, bir yere gitmeyecek" sözleriyle açıkladı.
Türkiye'nin Patriot füze sistemi satın alabileceğini ve ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığının aşılacağını söyledi
ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılacağını düşünüyoruz
Harekat alanı dışında operasyon ihtiyacı yok.
Ayrıntılar geliyor..
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