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Bakanı Bolat: Mısır ile sanayi işbirlikleri derinleşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da 8 ülkenin ticaret bakanı ve bir ülkenin bakan yardımcısıyla bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmelerin devamında Mısırlı mevkidaşı Saleh ile yaptığı toplantıda, güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde Türkiye ve Mısır arasındaki ticaretin daha ileriye taşınması ve sanayi işbirliklerinin derinleştirilmesi üzerine odaklandıklarını bildirdi.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Bakanı Bolat: Mısır ile sanayi işbirlikleri derinleşecek
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan, Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakan Yardımcısı Wilson Mbasu Mbadi, Gabon Ticaret Bakanı Marie Paullette Parfaite Amouyeme Ollame, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Seydou Asman, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Doris Uzoka Anite, Irak Ticaret Bakanı Atheer Dawood, Cibuti Ticaret Turizm Bakanı Mohamed Warsama Dirieh ve Sudan Ticaret Bakanı Elfatih Abdalla Yousif Abrahim ile İstanbul'da görüştüğünü bildirdi.

Hasan ile yaptıkları görüşmede, Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılmasında başta altyapı ve savunma sanayi olmak üzere öncelikli sektörleri ele aldıklarını belirten Bolat, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının önemine dikkat çektiklerini anlattı.

Bolat, Ugandalı Bakan Yardımcısı Mbadi ile görüşmelerinde, Türk firmaların Uganda'daki faaliyetleri ile ticaret ve yatırımlara ilişkin yasal altyapının tamamlanması konularını ele aldıklarını kaydetti.

Gabonlu mevkidaşı Marie Paullette Parfaite Amouyeme Ollame ile gerçekleştirdikleri toplantıda da iki ülke arasındaki yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ikili ticaretin çeşitlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunduklarını kaydeden Bolat, bakanlıklar arasında JETCO mekanizmasının kurulmasında da mutabık kaldıklarını ifade etti.

MISIR İLE SANAYİ İŞBİRLİKLERİ DERİNLEŞECEK

Bakan Bolat, görüşmelerin devamında Mısırlı mevkidaşı Saleh ile yaptığı toplantıda, güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde Türkiye ve Mısır arasındaki ticaretin daha ileriye taşınması ve sanayi işbirliklerinin derinleştirilmesi üzerine odaklandıklarını bildirdi.

Nijerli mevkidaşı Asman ile görüşmelerinde de öncelik arz eden sektörlerde yeni yatırım alanlarının keşfi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Bolat, Nijer ile gelecek dönem için temas trafiğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bolat, Nijeryalı mevkidaşı Anite ile gerçekleştirdikleri toplantıda da Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret partnerleri arasında yer ala Nijerya ile işbirliğini güçlendirecek yeni fırsatları ele aldıklarını, yasal altyapının tamamlanması için atılacak adımları istişare ettiklerini belirtti.

IRAK İLE TEMMUZDA TEKRAR BİR ARAYA GELİNECEK

Ticaret Bakanlığı olarak ticaret diplomasisi faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, Iraklı mevkidaşı Dawood ile yaptıkları görüşmede, 2 ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek fırsatları değerlendirdiklerini ve kısa vadede atılacak adımları planladıklarını ifade etti. Bolat ayrıca, toplantıda Türk firmaların Irak'a ihracatlarını artırmasına katkı sunacak projeleri değerlendirerek temmuz ayında tekrar bir araya gelme hususunda anlaştıklarını belirtti.

Bolat, Cibutili mevkidaşı Dirieh ile görüşmesinde de ticaret ve yatırım ilişkilerinin iki ülke ekonomisinin potansiyelini yansıtacak şekilde geliştirilmesi için önem arz eden anlaşmaların tamamlanması ile serbest bölgelerle ilgili tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konularını değerlendirdiklerini anlattı.

Bakan Bolat, Sudanlı mevkidaşı Elfatih Abdalla Yousif Abrahim ile gerçekleştirdikleri toplantıda ise iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak ve yeni ticaret yolları açmak adına stratejiler belirlediklerini kaydetti.

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