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Bakanı Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar jürisiyle bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:34
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar projesinin amacı, sektörde kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Bakan Dönmez, proje kapsamında toplam 126 başvuruyu değerlendiren jüriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, Bakanlık olarak hayallerine heyecanla koşan bütün kadınların yanında olduklarını belirterek, "Toplam 126 başvuru dosyası alındı. Bu da etkinliğimizin hem sektör hem de sivil toplum kuruluşları arasında ne kadar önemsendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, başvuru sayısının her yıl arttığını kaydederek, "Bizi asıl mutlu eden sektörümüzde kadın istihdamının artması. Enerji sektöründe kadının adını daha çok duyacağımıza inancım tam. Bu etkinliğimiz de bu amaca hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.

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