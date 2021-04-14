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Bakanı Selçuk: 425 bin 430 öğretmen aşı randevusuna dahil edilmiştir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve okul çalışanları için öncelikli Covid-19 aşı uygulamasının devam ettiğini belirterek, 'Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir' dedi.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:24
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, açıklamasında, "Öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması devam ediyor. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda e-nabız sistemi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz" dedi.

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