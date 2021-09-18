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  • Bakan Soylu'dan ''Yassıada'' paylaşımı: Yalanlar, kurgular, düzmeceler...
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Bakan Soylu'dan ''Yassıada'' paylaşımı: Yalanlar, kurgular, düzmeceler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Yassıada'da eşi ve bir grup arkadaşıyla yaptığı geziye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 21:23 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 21:24
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yassıada'yı bugün sakin sakin eşim ve bir grup arkadaşımızla gezdik. Tarihimizin, devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin; yalanlar, kurgular ve düzmece mahkemelerle nasıl iftiraya uğradığını, masumiyetin sahibinin Allah olduğunu, devletimizin-milletimizin asaletli sahip çıkışı ve ısrarın sonucunu, asırlar geçse de büyük milletimize, memleketimize hizmet etmenin karşılıksız kalmayacağını Yassıada kendi duruşuyla ifade etmektedir. Cesaretinize ve millete olan sadakatinize; yanlış intikal ettirilmek istenen tarihi düzeltme bilgeliğinize minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun."

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