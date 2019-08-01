Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmelerinde konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

“İnanıyorum ki burada; karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, demokratik bir müzakere sürecini birlikte yürüteceğiz. Her şeyden önce bizler, kamu işvereni ve kamu görevlileri olarak iki taraftan ziyade büyük bir aileyiz.

Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz.

2002 yılında %48 olan sendikalaşma oranı, 2019 yılında %67’ye ulaşmış bulunuyor. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kısa zamanda büyük yol aldı.

5. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinin ülkemize, milletimize ve tüm kamu çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını cân-ı gönülden temenni ediyorum.