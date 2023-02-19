İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2023 Pazar / 29 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlar Akar ile Koca, depremzedelerle bir araya geldiler
Güncel

Bakanlar Akar ile Koca, depremzedelerle bir araya geldiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Altınözü ve Antakya ilçelerinde devam eden çalışmaları inceledi, depremzedelerle bir araya geldi.

AA19 Şubat 2023 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Bakanlar Akar ile Koca, depremzedelerle bir araya geldiler
ABONE OL

Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Altınözü ve Antakya ilçelerine de giderek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Altınözü ilçesinde sınır hattındaki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelere bulunan Bakanlar Akar ve Koca, şehit ailesini de ziyaret etti. Bakan Akar, şehit ailelerinin her bir gözyaşının hesabını sorduklarını, sormaya devam edeceklerini vurguladı.

Çadır kenti de ziyaret eden ve depremzedelerle bir araya gelen Akar, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti. AFAD'ın koordinasyon merkezine de giden Bakanlar Akar ve Koca ilçede depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

KOLOMBİYA'DAN GELEN ARAMA KURTARMA EKİBİ

Akar ve Koca, Antakya'da ilk olarak merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu'na giderek nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşam destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra tescilli kültür varlığı niteliğinde olan ve depremde hasar gören Hatay Vali Konağı'nda incelemelerde bulunan Akar ve Koca, Gündüz Caddesi'ndeki çalışmaları takip etti.

Burada karşılaştıkları Kolombiya'dan gelen arama kurtarma ekibiyle görüşen Bakanlar Akar ve Koca, MSB'ye bağlı ASFAT AŞ tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınında incelemelerde bulundu.

Akar, burada yemek yiyen vatandaşlarla ve ekiplerle görüştü, daha sonra sanayi bölgesi yakınlarında kurulan çadır kenti ziyaret etti. AFAD yetkililerinden çadır kent hakkında bilgi alan Akar, bölgenin güvenliğinden sorumlu Mehmetçik'ten çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Çadır kentteki sağlık görevlileri ile de görüşen Akar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi. "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullanan Akar'a vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, sizlere güç versin." karşılığını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.