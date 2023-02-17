Bakanlar Hatay'da afet koordinasyon merkezinde bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Hatay ilinde yaşanan son depremler sonrasında yürütülen çalışmalar ve alınacak önlemler ele alındı. Yıkılan ve yıkılması planlanan binalar hakkında raporlar sunuldu. Ülkenin çeşitli şehirlerinde tedavi altındaki yaralı afetzedelerin genel sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Toplantıya, AFAD, Kızılay ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.