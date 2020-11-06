Bakanlar İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, #İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir
Bu süreçte vergi muafiyetinden vatandaşlarımız yararlanacak
4 bin yeni konut inşa edeceğiz, projeyi bir ay içerisinde başlatacağız
Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sürüyor
Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır
Göçük altında kalanların yüzde 50’sine yakını kurtarıldı
7 gün boyunca bölgede yağış beklenmiyor