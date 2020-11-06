Bakanlar İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor

06 Kasım 2020 Cuma 11:26 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 12:27

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, #İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Az hasarlı ve hasarsız binaları olanlar evlerine girebilir

Bu süreçte vergi muafiyetinden vatandaşlarımız yararlanacak

4 bin yeni konut inşa edeceğiz, projeyi bir ay içerisinde başlatacağız

Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sürüyor

Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır

Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli:

Göçük altında kalanların yüzde 50’sine yakını kurtarıldı

7 gün boyunca bölgede yağış beklenmiyor