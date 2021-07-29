İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2021 Perşembe / 19 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4985
  • EURO
    10,1148
  • ALTIN
    499.18
  • BIST100
    1389.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili ortak açıklama
Güncel

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili ortak açıklama

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:41
ABONE OL

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ:

Bodrum'da bir otel tahliye ediliyor, lütfen uyarılara uyalım

Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma var

3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz

BAKAN KURUM:

Hasar tespit çalışmalarına bakanlık ekipleriyle başladık

Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:

Hastanedeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi yok

Manavgat'ta bir yurt vatandaşlara tahsis edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.