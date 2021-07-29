Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili ortak açıklama

29 Temmuz 2021 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:41

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ:

Bodrum'da bir otel tahliye ediliyor, lütfen uyarılara uyalım

Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma var

3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz

BAKAN KURUM:

Hasar tespit çalışmalarına bakanlık ekipleriyle başladık

Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:

Hastanedeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi yok

Manavgat'ta bir yurt vatandaşlara tahsis edildi