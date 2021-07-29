Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli'den orman yangınları ile ilgili ortak açıklama

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bodrum'da bir otel tahliye ediliyor, lütfen uyarılara uyalım
Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma var
3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz
Hasar tespit çalışmalarına bakanlık ekipleriyle başladık
Vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız
Hastanedeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi yok
Manavgat'ta bir yurt vatandaşlara tahsis edildi