Bakanlar Manavgat'ta... ''İyiye gidiş var'' deyip, yangınlarla ilgili son durumu açıkladılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var
3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz
Vatandaşlarımız ormanlık alanlarda dikkatli olmalı
İmara açılma söylemleri olayı istismara yönelik
Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim
Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız
Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var
Yangınların sebeplerine ilişkin araştırma ve incelemeler sürüyor
57 orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi
THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil
Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli
Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle tahliye edildi
Hasar tespitinden sonra ihtiyaçlar karşılanacak
Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak
Toplam 23.5 milyon liralık yardım başlattık
Kundaklama şüphesiyle gece bir gerginlik oldu. Çok şükür daha sonra sakinleştirdik
Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduk
Vatandaşlarımızın zarar ziyan tespitini yapıyoruz
27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahalle kısmen etkilendi
Toplam 2 bin 300 yapı yangından etkilendi
126 bina yıkılacak, konutların inşasına başlayacağız
Vatandaşlara taşınma ve eşya yardımı yapacağız
Ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı yok