Bakanlar Manavgat'ta... ''İyiye gidiş var'' deyip, yangınlarla ilgili son durumu açıkladılar

30 Temmuz 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:59

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ:

Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var

3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz

Vatandaşlarımız ormanlık alanlarda dikkatli olmalı

İmara açılma söylemleri olayı istismara yönelik

Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim



Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız

Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var

Yangınların sebeplerine ilişkin araştırma ve incelemeler sürüyor

57 orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi

THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil

Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:

Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle tahliye edildi

Hasar tespitinden sonra ihtiyaçlar karşılanacak

Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak

Toplam 23.5 milyon liralık yardım başlattık

Kundaklama şüphesiyle gece bir gerginlik oldu. Çok şükür daha sonra sakinleştirdik

BAKAN KURUM:

Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduk

Vatandaşlarımızın zarar ziyan tespitini yapıyoruz

27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahalle kısmen etkilendi

Toplam 2 bin 300 yapı yangından etkilendi

126 bina yıkılacak, konutların inşasına başlayacağız

Vatandaşlara taşınma ve eşya yardımı yapacağız

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU:

Ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı yok