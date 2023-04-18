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Bakanlar Nebati: Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi. Bakan Nebati, 'Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik.' dedi.

18 Nisan 2023 Salı 14:20 - Güncelleme:
Bakanlar Nebati: Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi. Bakan Nebati, "Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik." dedi.

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