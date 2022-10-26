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Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin'den Binali Yıldırım'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin'den Binali Yıldırım'a ziyaret
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Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane yetkilileri, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin Özer, Varank ve Bilgin'e bilgi verdi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aynı hastanede tedavi gören Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 maden işçisini de ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

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