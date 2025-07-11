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Bakanlardan ''güçlü ve büyük Türkiye'' vurgusu: Beraber büyümeye kararlıyız

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Göktaş ve Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin liderliğine dikkat çekerek “Türkiye Yüzyılı” hedefi kapsamında 'güçlü ve büyük Türkiye' vurgusu yaptı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Bakanlardan ''güçlü ve büyük Türkiye'' vurgusu: Beraber büyümeye kararlıyız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşunun ve bu süreçte emek veren herkesin katkısının "Terörsüz Türkiye" idealine giden yolda tarihi önemde olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, "Terörün her türlüsünün sona ermesi, silahların susması ve demokratik siyasetin tek meşru zemin olarak benimsenmesi, huzurun, birliğin ve toplumsal barışın önünü açacaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, güçlü ve büyük Türkiye hedefi doğrultusunda bir ve beraber yürümeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da terör örgütü PKK'nın silahları teslimine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, ülkemizde huzuru ve barışı hakim kılacaktır. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda her zaman olduğundan daha fazla emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgemizde terörün gölgesi inşallah geride kalacak."

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin daimi kararlılığıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir adım atılmıştır. Bugün yaşanan gelişmenin ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • terörsüz Türkiye
  • Bakan Göktaş
  • Bakan Işıkhan

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