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Bakanlardan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına kınama

Ekonomiyle ilgili bakanlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Bakanlardan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına kınama
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. TUSAŞ'a ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırı ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayisine büyük katkılar sağlayan TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren alçakları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
  • tusaş
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