Bakanlığın doğal ortama bıraktığı yalaklar hayvanlara can suyu oluyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sıcak geçen yaz günlerinde de yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Yaz mevsiminde doğal su kaynaklarının azalması gibi sebeplerle su bulamayan yaban hayvanları yerleşim yerlerine yönelebiliyor. Bu durum, yaban hayvanlarını yırtıcılara karşı savunmasız hale getirirken bazı olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için yaban hayvanlarına kendi yaşam ortamlarında su bulma imkanının sağlanması büyük önem taşıyor.

Yaban hayvanlarının su ihtiyacını doğal habitatlarında karşılamak üzere su kuyuları açılırken, daha rahat suya ulaşabilmeleri için yalaklar oluşturuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında yapılan yaban hayatı türlerinin su ihtiyacının karşılanmasına dair protokol kapsamında belirlenen bölgelerde 7 sondaj gerçekleştirildi, 18 gölet faaliyete geçirildi. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 900'ü aşkın yalak yapıldı.

YABAN HAYVANLARI FOTOKAPAN İLE TAKİP EDİLİYOR

Yemleme ve su temini sağlanan bölgeler fotokapan ile izlenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı da tespit ediliyor.

Ülke genelinde elde edilen görüntülerde, birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek ya da serinlemek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle boz ayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin, oluşturulan alanlara gelip su içtikleri kameralara yansıyor.

Ayrıca son günlerde yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki yaban hayvanları için de hızlı bir şekilde yalaklar oluşturularak yemleme çalışmalarına ağırlık verildi.

"YABAN HAYVANLARINI İHMAL ETMİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatının korunmasına yönelik her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Yaz mevsiminde su bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını ihmal etmediklerine dikkati çeken Yumaklı, ormanlık alanlarda oluşturdukları göletler ve yalaklarla canlılara su sağladıklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, yaban hayatının korunup geliştirilmesi için büyük gayret gösteriyor, yaz aylarında yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarına can suyu oluyor." ifadelerini kullandı.