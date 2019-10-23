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Bakanlığın uyarısını dinlediler, yaylalardaki evlerinde yiyecek bırakmadılar

İçişleri Bakanlığı'nın 'yiyecek bırakmayın' uyarısını dikkate alan Muş´taki aileler, yaz aylarını geçirdikleri yaylalardan evlerine dönerken geride tek bir yaşam malzemesi ve yiyecek bırakmadı.

  • DHA
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Muş'ta ilkbaharda verimli yaylalara göç eden köylüler, havaların soğumasıyla birlikte geri dönüşe geçti. Yaklaşık 4,5 ay geçirdikleri yaylada ürettikleri yağ, peynir gibi ürünleri traktör ya da kamyonetlere yükleyen aileler, kar bastırmadan önce köylerine geri dönüyor. Dönüş yolculuğu sırasında vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı´nın 'yayla evlerinde eşya veya yiyecek bırakmayın' uyarısına da uyuyor.
 
 
İçişleri Bakanlığı, geçen ay 39 ile gönderdiği yazıda, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyarmıştı. Bakanlığın yayla ve meralardaki evlerde yaşam malzemesi bırakılmaması yönündeki yazısını dikkate alan Muşlu köylüler, geride tek bir pirinç tanesi bile bırakmadı.
 
 
Yaylacılardan Ersin Oğlago, "Biz bahar mevsiminde buraya geldik. 4,5 aydır buradayız. Havaların soğumasıyla beraber artık taşınıyoruz. Geride hiçbir şey bırakmama şartıyla taşınacağız. Muş Valiliği´nin de bizlere verdiği yazıya göre; bir pirinç tanesi bile burada bırakmayacağımızı kendilerine söz verdik ve öylece taşınıp, gideceğiz buradan. Allah´ın izniyle yine gelecek sene huzurlu bir şekilde, yaylaların serbest olması dileğiyle tekrardan buralara geleceğiz" diye konuştu.
 
 
İlkbahar aylarında geldikleri yayladan artık ayrılma zamanı geldiğini belirten Hasan Oğlago ise ürettikleri yağ ve peynirin yanı sıra bütün eşyalarını köylerdeki evlerine götürdüklerini belirtti.
 

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