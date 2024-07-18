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Bakanlığın ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'' çocuklardan büyük ilgi görüyor

Güneydoğu'da yaşanan boğulma vakalarına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen projede binlerce çocuk yüzme öğreniyor.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Bakanlığın ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'' çocuklardan büyük ilgi görüyor
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak geçen yaz aylarında boğulma vakalarının önlenmesi için açılan kurslarda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı bölge illerinde serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde her yıl yaşanan boğulma tehlikesine karşı Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çocuklardan büyük ilgi gördü. Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5'i açık 10 havuzda 17 antrenör ve 23 cankurtaran eşliğinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.
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