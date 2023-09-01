İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7193
  • EURO
    28,9907
  • ALTIN
    1668
  • BIST100
    7951.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık 15 müfettiş yardımcısı alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

Bakanlık 15 müfettiş yardımcısı alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca 15 ticaret müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

AA1 Eylül 2023 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Bakanlık 15 müfettiş yardımcısı alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, giriş sınavıyla alınacak ticaret müfettiş yardımcıları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilecek.

Sınav için başvurular, 6-18 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavın yazılı bölümü 14-15 Ekim'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda "Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7/6 Keçiören/ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.