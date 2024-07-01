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Bakanlık ''7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası'' sonrası harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası' şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığı açıklamasında, 'Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır.' denildi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Bakanlık ''7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası'' sonrası harekete geçti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taciz edildiği iddia edilen Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

  • aile sosyal hizmetler
  • çocuk istismarı
  • devlet koruması

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