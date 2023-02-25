Aile ve Sosyal Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan bin 900 çocuğun kayıt altına alındığı ifade edildi.
Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası bin 453 çocuğun ailesine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 108 çocuğun da tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"339 çocuğun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen bin 817 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 83 çocuğumuz bulunmaktadır."