İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2023 Cumartesi / 5 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık açıkladı... Bin 453 depremzede çocuk ailesine teslim edildi
Güncel

Bakanlık açıkladı... Bin 453 depremzede çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan bin 900 çocuğun kayıt altına alındığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bin 453 çocuğun da ailesine teslim edildiği açıklandı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı... Bin 453 depremzede çocuk ailesine teslim edildi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan bin 900 çocuğun kayıt altına alındığı ifade edildi.

BİN 453 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrası bin 453 çocuğun ailesine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 108 çocuğun da tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındığı kaydedildi.

"KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMEYEN 83 ÇOCUĞUMUZ BULUNMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"339 çocuğun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen bin 817 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 83 çocuğumuz bulunmaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.