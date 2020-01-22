AA 22.01.2020 15:29 - Güncelleme: 22.01.2020 15:29

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanların gelişiminin, aynı kuruma bağlı ekiplerce izlendiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.