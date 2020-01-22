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Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.

AA22.01.2020  15:29 - Güncelleme: 22.01.2020  15:29

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanların gelişiminin, aynı kuruma bağlı ekiplerce izlendiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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