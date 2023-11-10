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Bakanlık açıkladı: Ödemeler bugün hesaplara aktarılacak

Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak.

AA10 Kasım 2023 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı: Ödemeler bugün hesaplara aktarılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 170 milyon 548 bin liralık tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, toplam 170 milyon 548 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.

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