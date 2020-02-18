Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 'Almanya' uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, bugün 'Almanya' uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
18 Şubat 2020 Salı10:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:12
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi." denildi.
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