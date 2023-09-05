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Bakanlık açıkladı: Türk komandoları yurda geri dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Kosova'daki Türk Birliğinin Türkiye geri dönmeye başladığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, 'İhtiyat Taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca, KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır.' denildi.

5 Eylül 2023 Salı 16:13 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı: Türk komandoları yurda geri dönüyor
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Kosova'daki Türk Birliğinin Türkiye geri dönmeye başladığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "İhtiyat Taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca, KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmekte, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

Haziran ayında Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak bölgeye görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen birliğimiz, 6 Haziran 2023 tarihinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikalini müteakiben 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da sükûnetin sağlanmasına büyük bir katkı sağlamış ve görevini başarıyla yerine getirmiştir.

İhtiyat Taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca, KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır.

Türkiye NATO'ya yapmış olduğu taahhütleri ve katkıları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

  • Türk birliği dönüşü
  • KFOR devralma
  • Kosova MSB

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