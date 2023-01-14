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  • Bakanlık bilançoyu açıkladı: 2 bin 321 kişi sınır dışı edildi
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Bakanlık bilançoyu açıkladı: 2 bin 321 kişi sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 6-12 Ocak arasında 2 bin 269 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 bin 321 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 20:52 - Güncelleme:
Bakanlık bilançoyu açıkladı: 2 bin 321 kişi sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 6-12 Ocak tarihleri arasında 824'ü Afganistan, 91'i Pakistan, 1354'ü de diğer uyruklardan 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1101'i Afganistan, 107'si Pakistan ve 1113'ü diğer uyruklardan toplam 2 bin 321 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 12 Ocak'a kadar ise 1578'i Afganistan, 118'i Pakistan ve 1653'ü diğer uyruklardan 3 bin 349 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 240 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 12 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 8 bin 129 oldu.

Halen geri gönderme merkezlerinde 4 bin 848'i Afganistan, 3 bin 854'ü Pakistan ve 11 bin 44'ü diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 746 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 222 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

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